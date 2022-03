Champions League: il sorteggio dei quarti di finale

Dopo l'eliminazione della Juventus dagli ottavi di finale, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i quarti di finale della competizione e per le semifinali

La Juventus è uscita dalla ChampionsLeague dopo la doppia sfida contro il Villareal: i bianconeri avevano pareggiato la partita di andata in casa degli spagnoli per 1-1, salvo poi perdere rovinosamente in casa la partita di ritorno per 0-3. Una sconfitta che ha condannato, per il terzo anno consecutivo, i bianconeri all'uscita prematura dalla competizione, con la squadra di Massimiliano Allegri che ora dovrà concentrarsi per conquistare la finale di Coppa Italia, con la semifinale di ritorno in programma contro la Fiorentina, e per andare più in alto possibile in campionato, con il quarto posto attuale che la squadra cercherà di migliorare.