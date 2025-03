Juve, il curioso caso tra i bianconeri e le Women

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche di un particolare curioso con i bianconeri.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Tra sabato 15 e domenica 16 marzo 2025, le Prime Squadre della Juventus saranno impegnate in campionato contro la stessa avversaria: la Fiorentina. Le bianconere scenderanno in campo sabato alle ore 15:00 al “Pozzo-La Marmora” di Biella in occasione della terza giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile, i bianconeri domenica alle ore 18:00 al “Franchi” per la ventinovesima giornata di campionato.

Si tratta di un evento sicuramente raro, ma non unico in quanto una simmetria di calendario di questo tipo si è già verificata in tre precedenti occasioni: il 17 gennaio 2021 contro l’Inter, il 26 e il 27 febbraio 2022 contro l’Empoli e l’11 e il 12 febbraio 2023 contro la Fiorentina, proprio come accadrà in questo fine settimana – con l’unica differenza che questa volta la Juventus Women giocherà tra le mura amiche e la formazione maschile in trasferta – e noi su quest’ultimo doppio confronto abbiamo deciso di soffermarci”.

Le altre gare

“SERIE A FEMMINILE 2022/2023 | FIORENTINA-JUVENTUS WOMEN (11/02/2023) Quello di poco più di due anni fa, è stato un pomeriggio perfetto per le bianconere che sono uscite con una netta vittoria per 0-3 in trasferta sul campo delle gigliate. Un pomeriggio perfetto per il risultato, ma anche e soprattutto per la prestazione collettiva della Juventus Women che ha dominato questa partita dall’inizio alla fine. La nota più dolce, poi, è arrivata proprio nel finale e nello specifico al minuto 83: le bianconere, avanti 0-2, hanno segnato la terza rete della loro partita e a siglarla è stata Cristiana Girelli che ha trovato, così, la sua centesima marcatura con la maglia della Juventus Women diventando la prima – e al momento unica – calciatrice bianconera a tagliare questo traguardo semplicemente stratosferico.

SERIE A 2022/2023 | JUVENTUS-FIORENTINA (12/02/2023) Il giorno dopo il successo in Toscana della Juventus Women, anche i bianconeri hanno affrontato la formazione viola, ma all'Allianz Stadium. La gara è stata combattuta, ma a pesare al triplice fischio è stato il colpo di testa di Adrien Rabiot messo a segno poco dopo la mezz'ora. Il centrocampista francese è stato bravissimo a trasformare in oro il pallone di Di Maria e non è bastato il tentativo disperato in tuffo di Terracciano per evitare che il pallone del classe '95 varcasse la linea di porta: la rete del definitivo 1-0 è stata, così, assegnata con l'ausilio della goal line technology".