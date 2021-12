Juve Women, ben 6 calciatrici positive al Covid-19

Brutte notizie in casa Juve Women: ben sei calciatrici positive al Covid-19. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero

redazionejuvenews

Il 2021 è stato un anno ricco di emozioni per la JuveWomen. Le bianconere sono infatti prime in Serie A, ancora imbattute e a ben otto punti di distanza dalla seconda in classifica. Se questo non bastasse, la squadra di Montemurro è anche riuscita nell'impresa di superare i gironi di Uefa Women Champions League e di arrivare quindi ai quarti di finale, dove incontrerà il fortissimo Lione. L'ultima partita dell'anno le bianconere l'hanno giocata in Coppa Italia. Vinta anche questa, ovviamente.

Ma se da un lato è stato un anno decisamente positivo, dall'altro il 2021 termina nel peggiore dei modi. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha infatti comunicato la positività al Covid-19 di ben sei calciatrici. Ecco il comunicato ufficiale: "Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 delle giocatrici Lisa Boattin, Agnese Bonfantini, Sara Gama, Alice Giai, Matilde Lundorf e Amanda Nilden, oltre a quella di un componente dello staff. Queste persone stanno già osservando le norme previste. Juventus Women, che ricomincerà la sua attività il 28 dicembre, applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie".

Brutte notizie per mister Montemurro che rischia di perdere alcune delle sue migliori giocatrici in vista del match del cinque gennaio contro il Sassuolo. La speranza è però quella che l'emergenza Covid non si allarghi anche al resto della squadra e dello staff: in quel caso la situazione sarebbe ancora più grave. Seguiranno aggiornamenti.