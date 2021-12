Juventus Women qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia

Le ragazze di Joe Montemurro hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia femminile dopo aver conquistato quello per i quarti di Champions League

redazionejuvenews

La JuventusWomen continua la sua marcia inarrestabile, e dopo la qualificazione ai quarti di finale della Women's Champions League, si sono qualificate anche per il quarti della CoppaItalia, con la partita vinta contro il Pink Bari per 1-4 che è stata raccontata dal sito della Juventus.

"Dai quarti... ai quarti.

Si chiude come meglio non si potrebbe la settimana e il 2021 delle Juventus Women, che dopo essere entrate qualche giorno fa nella top 8 europea, questa mattina a Bari hanno staccato il tagliando per i quarti di finale di Coppa Italia, battendo la Pink Bari per 1-4

LA GARA

La partita inizia bene per le bianconere, che poco dopo il quarto d'ora sono già avanti, grazie a Bonfantini, che realizzerà una doppietta personale. Non c'è tempo di gioire, però, perchè al 20' minuto esce Cecilia Salvai per infortunio, ed è l'unica brutta notizia di una giornata altrimenti perfetta per le Juventus Women.

Le ragazze di Montemurro, di fatto, mettono in atto un monologo in Puglia, contro una squadra di categoria inferiore: la buona notizia è che il coach bianconero può continuare nelle sue rotazioni, rendendo tutto il gruppo partecipe. Si diceva, è un monologo, e quasi stupisce che la seconda rete bianconera arrivi, con un tocco delizioso di Nilden, proprio alla fine del primo tempo.

La ripresa inizia come era terminata la prima frazione, con la Juve cioè in pressione per rendere ancora più convincente il risultato: ci riesce Caruso al 50', su assist di Bonfantini. Agnese è decisamente sugli scudi, e dopo un gol e un assist, al 55' impegna ancora severamente il portiere di casa, per poi chiudere la sua prestazione con la doppietta, messa a segno al 72', su cross di Nilden. Tre minuti prima, la rete della bandiera pugliese, di Fedotova.

Finisce così il 2021 della Juventus: appuntamento all'inizio del prossimo anno, con il cammino verso la Supercoppa Italiana.

«Non era facile trovare la giusta concentrazione ma le ragazze hanno gestito la partita bene, è stato bello dare spazio anche alle più giovani. Andiamo avanti così», il commento di Coach Montemurro a fine gara." (Juventus.com)