Women’s Champions League: c’è il Lione per le Juventus Women

Le ragazze bianconere hanno conquistato lo storico passaggio del turno in Women's Champions League e stanno per conoscere le avversarie per i quarti di finale

redazionejuvenews

La JuventusWomen ha conquistato una storica qualificazione ai quarti di finale della Women'sChampionsLeague, la prima della sua storia, con le ragazze di Joe Montemurro che stanno per conoscer la loro avversaria. Il sorteggio per i quarti prevede che le rispettive vincitrici dei gironi siano considerate teste di serie, e verranno strette con le seconde qualificate degli stessi gironi. Non saranno ammessi confronti tra squadre dello stesso girone, ma saranno possibili scontri tra squadre della stessa nazione.

Le seconde classificate dei gironi giocheranno l’andata in casa, con la squadra di Torino, che ha terminato il gruppo A al secondo posto, che giocherà in casa il match di andata dei quarti di finale contro una tra Paris Saint-Germain, Barcellona e Lione.

Contestualmente verrà effettuato anche il sorteggio per le semifinali, con la vincente del quarto di finale 1, vincente quarto di finale 2, vincente quarto di finale 3 e vincente quarto di finale 4 che verranno sorteggiate senza restrizioni, con la prima estratta che giocherà l'andata in casa. Queste le urne verso la finale che verrà giocata all'Allianz Stadium di Torino.

Vincitrici dei gironi (teste di serie)

A: Wolfsburg (GER)

B: Paris Saint-Germain (FRA)

C: Barcelona (ESP, campione in carica)

D: Lyon

Seconda classificata del girone

A: Juventus (ITA)

B: Real Madrid (ESP)

C: Arsenal (ENG)

D: Bayern (GER)

Questo invece il calendario delle partite.

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Torino)

Data da confermare

ECCO LE SFIDE DEI QUARTI DI FINALE

Bayern Monaco-PSG

JUVENTUS-Lyon

Arsenal-Wolfsburg

Real Madrid-Barcellona