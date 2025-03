Juve-Verona, la moviola di Calvarese: “Dubbio sul tocco di spalla di Ghilardi”

Intervenuto su Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Marchetti in Juve-Verona

Intervenuto su Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Marchetti in Juve-Verona: “Marchetti tornava a dirigere un incontro all’Allianz Stadium dopo Juventus-Bologna, un match con qualche polemica che lo portò a rimanere fuori dalle gare di Serie A per diverse giornate. Tecnicamente l’arbitro di Ostia fischia 24 falli e azzecca le due decisioni principali della prima frazione“.

Juve-Verona, la moviola di Calvarese

“Il direttore di gara, infatti, ha annullato correttamente due reti per parte: prima ai bianconeri, per un fallo di Kelly su Montipò; poi invece il gol di Suslov viene revocato per un fuorigioco iniziale di Faraoni. Giusta la segnalazione del VAR, anche se l’offside risale a una trentina di secondi prima. Anche perché il tocco di Di Gregorio non fa ripartire una nuova APP (nuova azione d’attacco) in quanto non è un “reale cambio di possesso”. Nei minuti finali del match, poi, i padroni di casa chiedono un rigore: Locatelli tira e colpisce Ghilardi tra spalla e bicipite. Silent check del VAR, ma alla fine l’arbitro fa proseguire. Sulla conclusione del capitano bianconero, il difensore si oppone al tiro cercando di murarlo con un braccio largo, sempre punibile. L’unica motivazione per cui non è stato concesso il rigore è che sembrerebbe che l’impatto avvenga sotto l’ascella, quindi in una parte non punibile. Ma dalle immagini televisive il dubbio rimane, soprattutto da altre inquadrature”, ha concluso. Nel frattempo arriva un’indiscrezione bomba: offerta da 80 milioni per… <<<