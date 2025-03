Calciomercato Juve, indiscrezione bomba: "Offerta da 80 milioni per..."

Nuove voci riguardanti il calciomercato della Juventus e quello che potrebbe succedere da qui a breve: occhio alle ultime news

Il calciomercato in casa Juventus continua a far parlare di sé. E anche in maniera piuttosto interessante. In effetti, stando a quelle che sono le indiscrezioni che abbiamo raccolto in queste ore, i bianconeri sarebbero abbastanza pronti all’idea di sviluppare una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Tutto lascia pensare, infatti, che qualcosa di grosso sia alle porte con la possibilità di tentare un cambio anche in panchina. Questo, si vedrà. Di certo in queste ore a far parlare è anche una voce che arriva dall’Inghilterra che racconta di come la Juventus possa ritrovarsi, a breve, un’offerta clamorosa sul tavolo per uno dei suoi gioielli. Stiamo parlando di Yildiz. Il calciatore bianconero che – secondo quelle che sono le ultime news – sarebbe finito nel mirino dei Blues. Pesantemente. Ma qual è la posizione di Giuntoli in tal senso?

Juventus, ecco le ultimissime novità

Secondo quelle che sono le nostre indiscrezioni non c’è una volontà precisa di cedere questo o quel calciatore. Forse, questo vale solo per Vlahovic su cui ci risulta un addio abbastanza certo a fine anno. Certo è che se davvero il Chelsea dovesse mettere sul tavolo 80 milioni di euro, allora, un pensierino la Juve potrebbe anche farcelo. Quello che succederà lo staremo a vedere. Ma restiamo convinti che con 80 milioni, la Juve potrebbe dire sì ad una cessione. Per poi re-investire praticamente tutto il capitale sul mercato. Vedremo. Intanto, possiamo dire che a proposito di mercato della Juve, stanno circolando anche altre notizie. Una abbastanza grossa svelata da Di Marzio <<<