Calciomercato Juve, Di Marzio sgancia la notizia bomba

Aggiornamenti pesantissimi rispetto al calciomercato della Juve e a quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro

La Juventus sta perdendo tutte le sue certezze. Si sono sgretolate sotto i colpi mortali dei sette gol subiti – a fronte di ben zero segnati – contro Atalanta e Fiorentina. Una doppia sconfitta – grossolana e umiliante – che taglia fuori la squadra bianconera dalla corsa allo scudetto. Ora, considerando anche le eliminazioni da Coppa Italia, Champions League, Supercoppa Italiana, non resta altro che appigliarsi al minimo indispensabile. Ossia, il quarto posto utile alla qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League. Non sarà facile, alcune competitor come il Bologna sono particolarmente agguerrite, ma soprattutto non è detto che sarà sufficiente. A salvare il progetto Thiago Motta, s’intende. Per lasciare spazio a Tudor. E con il tecnico – attenzione – potrebbero perdere il posto pure alcuni giocatori impensabili.

Juve, bomba Di Marzio: “Potrebbe andare via” / Notizie calciomercato

Ad esempio, la Juve potrebbe decidere di autofinanziarsi il calciomercato attraverso una cessione dolorosa. Ad esempio, quella di Kenan Yildiz. A dirlo è stato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport: “Non mi stupirei se Yildiz possa essere il sacrificato l’estate prossima, a prescindere dalla qualificazione in Champions, perché comunque è il più richiesto ed è un giocatore che in Premier League ha tanti estimatori importanti, tra cui il Manchester United e comunque dipende anche da chi sarà l’allenatore della Juventus l’anno prossimo”. Una necessità che si fa virtù: la Juve potrebbe decidere di dire addio al suo prospetto più promettente – Kenan Yildiz – per amor di bilancio e di calciomercato. Sempre Di Marzio, infatti, aggiunge: “Chiaro che il suo sacrificio potrebbe permettere alla Juventus di fare degli investimenti perché la Juve ha dimostrato l’estate scorsa, poi che non abbiano funzionato questi acquisti è un altro discorso, ma le cessioni e chi è andato via hanno permesso alla Juventus di reinvestire la somma e di mettere altri fondi per continuare a migliorare la squadra”.