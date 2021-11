Juve U23, vittoria di misura contro il Lecco. Il gol porta la firma di Soulè

Ottima prestazione da parte della Juve Under 23 di mister Zauli, che ieri ha vinto per 1 a 0 contro il Lecco grazie alla rete di Matias Soulè

Vittoria di fondamentale importanza per la Juventus Under 23 di mister Zauli, che si impone per 1 a 0 sul Lecco. Il gol porta la firma di Matias Soulè. Il giovane attaccante argentino è la vera star di questa squadra, che ieri ha festeggiato la convocazione con la nazionale argentina con il primo gol in campionato in maglia bianconera. Tre punti che possono far sorridere anche la dirigenza della Juventus, sempre più soddisfatta del progetto U23: la squadre scesa in campo ieri, infatti, era composta da tutti giocatori giovanissimi, al massimo classe 2000. Una Juve U20 in pratica, sinonimo di successo per tutto il mondo bianconero.