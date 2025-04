Juve U20, ufficiale il rinnovo di Niccolò Rizzo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del rinnovo di Rizzo.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del rinnovo di Rizzo. Ecco il comunicato: “Niccolò Rizzo ha prolungato il suo rapporto con la Juventus. È ufficiale, infatti, il rinnovo di contratto del diciassettenne toscano fino al 30 giugno 2028. Classe 2007, di ruolo difensore, quella in corso è stata una stagione di grande crescita per Niccolò che dall’Under 17 bianconera si è trovato a giocare in un campionato altamente competitivo come il Primavera 1, con la Juventus Under 20”.

Le altre informazioni

"Sono state dieci, fino a questo momento, le presenze totalizzate da Rizzo con la squadra di Francesco Magnanelli, di cui nove in campionato – esordendo l'1 dicembre scorso contro il Sassuolo – e una nella Coppa Italia di categoria. Non è mancata anche la prima convocazione in campo europeo con la nostra Primavera, in occasione del primo turno a eliminazione diretta della UEFA Youth League 2024/2025. A proposito di convocazioni, Niccolò ne ha ricevuta una che difficilmente si dimenticherà: il 7 dicembre il suo nome è stato inserito nella lista dei bianconeri convocati in Prima Squadra per affrontare il Bologna nella sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A. Niccolò Rizzo – Massimiliano Scaglia Congratulazioni, Niccolò, avanti così!".