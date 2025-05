Juve U20, Magnanelli: “Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile”

Grazie alle reti di Boufandar e Vacca la Juve Primavera ha battuto 2-1 il Sassuolo: le parole di Magnanelli

Grazie alle reti di Boufandar e Vacca la Juve Primavera ha battuto 2-1 il Sassuolo. Al termine della partita l’allenatore bianconero Magnanelli ha detto: “I ragazzi sono stati molto molto molto bravi, abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Dobbiamo capire come mai nella ripresa abbiamo sofferto di più, ma devo dire che i ragazzi hanno dimostrato di avere una capacità di reagire alle difficoltà davvero notevole: appena subito il gol sono tornati a fare gioco, trovando il gol partita, per una vittoria che per noi era davvero tanto importante. Ci sono tante cose che ci rendono contenti, soprattutto la capacità e la voglia di non mollare mai, di crederci fino alla fine e lottare tutti insieme. Questi ragazzi stanno facendo un grande percorso, adesso ci prepariamo per una partita bellissima, uno scontro diretto con il Verona, ma secondo me stanno facendo qualcosa di incredibile“.

U20, Juve-Sassuolo 2-1: il tabellino

Campionato Primavera 1 – 36a giornata

Campo “Ale & Ricky” – Vinovo (TO)

Marcatori: 48’pt Boufandar (J), 23’st Daldum (S), 38’st Vacca (J)

Juventus: Radu (24’t Marcu), Martinez, Boufandar, Ripani, Crapisto, Vacca (40’st Pugno), Verde, Pagnucco (cap), Finocchiaro (22’st Merola), Djahl (22’st Rizzo), Savio. A disposizione: Nisci, Montero, Grelaud, Sosna, Keutgen, Lopez, Durmisi. Allenatore: Francesco Magnanelli

Sassuolo: Scacchetti, Benvenuti T. (31’st Barani), Macchioni, Di Bitonto (cap), Seminari (23’st Vedovati), Sandro (23’st Daldum), Weiss (31’st Tomsa), Lopes, Minta, Frangella (44’st Negri), Parlato. A disposizione: Nyarko, Vigano, Benvenuti G., Vezzosi, Petito, Mussini. Allenatore: Emiliano Bigica