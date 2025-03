Juve, Trevisani dubbioso: “Lo scorso anno lo Stadium incitava Allegri, ora Motta…”

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio Riccardo Trevisani ha parlato della situazione in casa Juve: "Come si fa?"

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio Riccardo Trevisani ha detto: “Si tifa la squadra, l’anno scorso nel momento di decadenza della Juve che è crollata nel girone di ritorno, allo Stadium si andava, si incitava, c’era una grande partecipazione nonostante giocasse un calcio…Ora l’allenatore della Juventus si prende il pezzo di m**** alla vigilia della partita che porta a meno sei dal primo posto. Come si fa a vivere una situazione come quella accaduta?”.

Juve, le parole di Trevisani

Sulla situazione in casa Milan ha poi aggiunto: "Sembra che il Milan non possa giocare senza Joao Felix per nemmeno un tempo. Il Milan era in balia della Lazio e il cambio Musah-Joao Felix è stato ancora più disequilibrante. Il Milan sembra gli Harlem Globetrotters, giocano per lo spettacolo ma non c'è mai un'idea tattica di equilibrio. La contestazione dei tifosi? Questa squadra non è fatta da giocatori come Seedorf, Kakà e Ronaldinho. Se la fischi dal primo all'ultimo minuto non l'aiuti. Ma perchè Maignan esce in quel modo su un giocatore che sta andando sul fondo? Pavlovic non doveva entrare in quel modo. Ma poi chiedo perchè Tomori è diventato il quarto centrale del Milan?".