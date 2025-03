Juventus, booom Kolo-Muani: “Il giocatore ha deciso che..." | News

Kolo Muani sembra avere le idee molto chiare rispetto al suo futuro. E noi, abbiamo novità importanti sul calciomercato della Juventus

Calciomercato Juve, novità su Kolo Muani

La Juventus vince contro il Verona e lo fa dopo 70 minuti di ansia. La vittoria è assolutamente obbligatoria e quel che conta, è che alla fine è arrivata. Ecco la ragione per cui, sotto sotto, si continua a parlare di quello che potrebbe succedere al termine di questa stagione. Quando la qualificazione alla prossima Champions League dovrà essere stata raggiunta, in maniera certa e salda. E allora, ecco che si guarda ancora più avanti. La fine di quest’annata, dovrà regalare un nuovo inizio. Che sarà dettato da alcune certezze da cui ripartire. Una di queste, è senza dubbio rappresentata da Kolo Muani. Che alla Juventus, ha dato una grossa mano. Ecco, ci sono novità.

Secondo quelle che sono le nostre indiscrezioni, il ragazzo sarebbe felice di restare dov’è. A Torino. Dove ha trovato spazio, gol e un ambiente che lo esalta. E questa, è certamente una prima ottima notizia che Juvenews.eu è in grado di svelarvi in esclusiva. Allo stesso tempo, però, la Gazzetta dello Sport dà anche altri aggiornamenti che riguardano invece quella che potrebbe essere la volontà da parte della società.

La Juve, infatti, ha tutta la voglia di tenere il ragazzo. Ma non solo con un nuovo prestito oneroso. Quanto, invece, con la possibilità di inserire nel nuovo accordo con il PSG un diritto di riscatto da poter esercitare nell’estate del 2026, per una somma tra i 40 ed i 50 milioni di euro. Un’idea, questa, che potrebbe davvero far felici tutti. Quello che succederà lo staremo a vedere. Ma il matrimonio, s’ha da fare. E sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: stanno arrivando indiscrezioni pesanti rispetto a chi potrebbe arrivare sulla panchina bianconera il prossimo anno <<<