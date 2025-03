Juve, Trevisani: “La formazione di Firenze sembrava fatta per farsi cacciare”

Intervenuto su Cronache di Spogliatoio il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la pesante sconfitta della Juve contro la Fiorentina

La Juve contro la Fiorentina sarebbe dovuto scendere in campo con grinta e rabbia dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta e invece la partita non ha avuto storia. La squadra di Palladino ha dominato in lungo e in largo contro una Vecchia Signora debole, confusa e impaurita. Una serata da dimenticare, terminata con un pesante 3-0 che ha fatto vacillare con forza la panchina di Thiago Motta. Nonostante tutto, però, la dirigenza ha confermato l’allenatore bianconero, che ora però dovrà dimostrare il suo valore al ritorno dalla pausa nazionali.

Juve, le parole di Trevisani

Intervenuto su Cronache di Spogliatoio il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato: "Quando Ancelotti viene bruciato dalla Juventus in quei due anni in cui arriva secondo e non poteva allenare, mette Henry terzino che è la peggior intuizione della sua carriera. Thiago Motta ha quarant'anni, capita di fare degli errori. La formazione di Firenze è tutta sbagliata, sembrava una cosa fatta per farsi cacciare, per farsi mandare via. Il giudizio su Thiago Motta? Quando avrà fatto tre anni darò il mio giudizio, non si può paragonare con il passato".