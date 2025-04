Juve, Trevisani difende Yildiz: “Vogliono farlo passare come un criminale”

Intervenuto nel corso di Pressing, però, il giornalista Riccardo Trevisani ha voluto prendere le difese del giocatore della Juve Yildiz

Prima la gomitata a Bianco, poi il rosso, le lacrime e le scuse e infine le due giornate di squalifica da parte del Giudice Sportivo. Sono stati giorni difficili per Kenan Yildiz. Intervenuto nel corso di Pressing, però, il giornalista Riccardo Trevisani ha voluto prendere le difese del giocatore della Juve: “Vediamo gente che si rantola perché viene sfiorata, ogni tanto qualcuno il rosso se lo prende per davvero. Ha fatto una sciocchezza ma tra questo e una cosa grave ho un’altra idea. Non ha dato una grande gomitata, non c’è nessun rischio per l’incolumità dell’avversario. C’è una sbracciata, un gesto brutto, vogliono farlo passare come un criminale“.

Juve, le parole di Yildiz

Il turco sui social ha scritto: “Sono profondamente dispiaciuto per quanto è accaduto ieri sera in campo. Non era intenzione colpire il mio avversario e mi scuso con lui. Mi preme chiarire che si tratta di un gesto andato oltre le mie reali intenzioni e che non riflette la mia natura e il modo di vivere il calcio. Vorrei ribadire le mie scuse per quanto accaduto anche ai miei compagni, al mio allenatore e allo staff, al club e ai tifosi e ringraziarli per il loro supporto che anche in questa situazione ci è mancato”. Nel frattempo arriva un annuncio folle su Conte: poco fa… <<<