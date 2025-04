Conte alla Juventus: annuncio davvero folle poco fa / News

Nuovi aggiornamenti relativi alla possibilità di vedere Antonio Conte alla Juventus il prossimo anno: il punto

La Juventus ha fatto il suo contro il Monza. E meno male. L’incontro contro i brianzoli era sulla carta un appuntamento più che agevole, il meglio che poteva capitare per riscattarsi dal brutto stop avvenuto in quel di Parma dove la squadra aveva perso solamente un turno fa. Gonzalez e Muani regalano a Igor Tudor tre punti nuovi di zecca che mantengono viva la sfida al Bologna – con Lazio, Roma e Fiorentina più staccate a inseguire – per la qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League. La dirigenza spera davvero che tutto finisca per il meglio, quindi col quarto posto. È una condizione necessaria, questa, per impostare il calciomercato della prossima estate. Il quale, comincerà da un tema basilare e preliminare: quello della panchina. Le voci che vogliono un cambio sono ancora molte, quelle che accostano Antonio Conte alla Juventus altrettante.

Antonio Conte va alla Juventus? Aggiornamenti pesantissimi

A proposito di Antonio Conte alla Juventus, c’è un aggiornamento nuovo di zecca. Marcello Chirico, giornalista notoriamente informato sulle cose che riguardano la Juventus, ha detto ai microfoni di Netweek Sport: “Io sono convinto che Antonio Conte andrà alla Juventus e Giorgio Chiellini, ex calciatore della Vecchia Signora, assumerà invece il ruolo di Direttore Sportivo”. Una notizia davvero molto forte che, se confermata, stravolgerebbe la Serie A per via dell’inevitabile effetto domino che si andrebbe a innescare. Difficile, al momento, capire quanto vera possa essere questa pista. Sicuramente è possibile. Il resto dipenderà da diversi fattori, uno su tutti come si scioglierà il dubbio Napoli che alberga nel cuore di Antonio Conte. Il tecnico resterebbe ma non sente quelle garanzie di calciomercato che chiede per essere competitivo in Serie A e Champions League. Il primo snodo è questo. Poi, eventualmente, potrebbe aprirsi lo scenario Juventus. Staremo a vedere.