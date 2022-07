Juve, Tortu: “Stravedo per Di Maria. Bremer? Uno sgarbo che mi piace”

Prima l'addio di de Ligt , poi l'arrivo di Bremer : gli ultimi giorni in casa Juve sono stati ricchi di emozioni. I bianconeri hanno perso uno dei migliori e più promettenti difensori del panorama calcistico mondiale, ma sono riusciti a sostituirlo nel migliore dei modi. Bremer si è dimostrato un difensore solido, roccioso, in grande crescita, tanto da vincere nella passata stagione il premio come miglior difensore della Serie A. Un'operazione magistrale, che però ha fatto contenti i tifosi bianconeri anche per un altro motivo: B remer è stato acquistato dai cugini del Torino e era ad un passo dagli acerrimi nemici dell'Inter. Operazione perfetta.

In una breve intervista a La Stampa, il corridore e grande tifoso della Juve Filippo Tortu , che si trova ai mondiali di atletica leggera a Eugene in Oregon, ha parlato proprio del difensore brasiliano: " Abbiamo preso al Toro il miglior difensore del campionato, uno sgarbo che mi piace tanto . Qui a Eugene mi sono portato la maglia dell'Argentina di Di Maria , il mio preferito . Stravedo per lui".

Ma a proposito di sgarbi, il corridore italiano non potrà sicuramente essere felice di quanto successo nelle semifinali dei 200 metri. Tortu ha infatti stabilito il suo record personale nella categoria: 20''099. Un record che non è bastato ad accedere alle semifinali, battuto per tre millesimi di secondo (20''096) dal canadese Aaron Brown. Al termine della prova Tortu ha detto ridendo: “Dev’essere la legge del contrappasso: ai Mondiali di Doha 2019 ero entrato nella finale dei 100 per 1/1000, lo scorso anno all’Olimpiade di Tokyo abbiamo vinto l’oro con la staffetta per 1/100. Ho fatto gara di rimonta, peccato per gli ultimi 10 metri in cui ho avvertito che il serbatoio era vuoto. Ero meno fresco che in batteria. Adesso ci attende la 4x100, possiamo fare bene anche senza Jacobs. Poi comincerò a pensare agli Europei di Monaco: a questo punto sono convinto di poter puntare all’oro”.