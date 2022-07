Arrivabene: “Bremer? Una società fa quello che deve. Non lavoriamo per Morata”

L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato intervistato all'uscita dell'Assemblea di Lega , alla qual e ha partecipato rimanendo in Italia nonostante la partenza della Juventus per la tournée in America. Questo il suo breve commento circa il mercato della Juventus e l'acquisto di Bremer, con un occhio anche alle prossime mosse, soprattutto in avanti.

"C’è soddisfazione per aver soffiato Bremer all’Inter, anche per i tifosi? Non è una questione di soffiare. Il mercato è aperto e una società fa quello che deve fare. Non ci sono novità sul fronte Morata, e posso dire che non stiamo lavorando per portarlo ad Allegri".