Calciomercato Juventus, Paredes: ecco l’offerta! E ora rispunta un nome…

Sistemata - almeno momentaneamente - la difesa con l'acquisto di Gleison Bremer , adesso la Juventus è pronta a riversare i propri sforzi e le proprie attenzioni verso altri grandi obiettivi di calciomercato . In primis, c'è da sfoltire la rosa a disposizione di Max Allegri con altre cessioni. In entrata invece, fari puntati soprattutto sul centrocampo e l'attacco. Lì davanti c'è effettivamente necessità di ulteriori innesti. Un esterno offensivo in più e un vice Vlahovic farebbero molto comodo ad Allegri, che dal canto suo avrebbe già scelto il nome su cui puntare ad occhi chiusi: Alvaro Morata .

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, la Juve starebbe continuando a lavorare ai fianchi dell'Atletico Madrid, che ora avrebbe bisogno di monetizzare. L'esperto di calciomercato Claudio Raimondi ha sottolineato che la Juventus si sarebbe fatta avanti con una proposta da circa 21 milioni di euro che possono arrivare fino a 25 con i bonus . Una proposta decisamente importante, che testimonia la volontà della dirigenza bianconera di accontentare Allegri. Sempre Sport Mediaset però ha svelato che la Signora avrebbe presentato la prima offerta anche per un altro obiettivo, questa volta per il centrocampo.

Stiamo ovviamente parlando di Leandro Paredes, che sarebbe sempre nel mirino bianconero. Raimondi infatti ha svelato: "La Juve fa sul serio per Paredes. E' stata presentata una prima offerta al PSG: prestito oneroso con obbligo di riscatto a circa 15 milioni. Il club parigino chiede 20 milioni, ma Paredes sta forzando la mano per trasferirsi alla Juventus". Conferme sull'argentino arrivano anche da La Repubblica, che aggiunge che ci sarebbe già un accordo tra la Juventus e il giocatore. Sempre La Repubblica però ha fatto pure un altro nome, quello di Lucas Torreira. L'ex Fiorentina sarebbe rientrato in orbita bianconera e potrebbe rappresentare una valida alternativa proprio a Paredes: il ruolo è quello. Ma le novità di mercato non finiscono qui. Tra presente e futuro: Agnelli sogna questi 11 colpi mostruosi! <<<