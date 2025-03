Juve, Tacchinardi: “Non c’è empatia tra Motta e Vlahovic”

Alessio Tacchinardi ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per l'ex bianconero non sembrerebbe esserci empatia con Motta

Intervistato a Tmw Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Per l’ex bianconero, parte del rendimento sottotono del calciatore potrebbe essere spiegato dalla poca empatia che si percepirebbe tra lui e l’allenatore della squadra, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Dopo l’Empoli il tecnico dice che qualcuno pretende senza dare, nella partita dopo poi Vlahovic sta fuori ed entra 3 minuti. Qualcosa non va a livello empatico, oggi però il serbo è un giocatore totalmente diverso”.

Tacchinardi: “Alla Juve devono riunisci per capire se il gruppo sta con l’allenatore”

Inoltre, più un generale, l’ex bianconero si è posto degli ulteriori quesiti in merito al momento della Juve. Ecco cosa ha detto: “Per esperienza oggi la società deve, a tavolino e chiunque decida, fare un certo discorso: Motta ha il gruppo dalla sua parte? Il progetto va portato avanti? Nel caso ci devi credere a prescindere, però solo loro sanno le dinamiche nella gestione e devono prendersi una grande responsabilità per capire se è l’uomo giusto per la rinascita. Dopo l’Empoli hanno preferito aspettare, adesso è ora di riunirsi e fare una chiacchierata a 360 gradi. Anche discorsi franchi, che magari faranno male a qualcuno, ma per migliorare”. Leggi anche le indiscrezioni di Balzarini sul futuro di Vlahovic <<<