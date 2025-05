Juve, Stramaccioni: “Douglas Luiz giocatore inespresso, qualcosa non va”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Bologna-Juve, Stramaccioni ha parlato del rendimento di Douglas Luiz

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Bologna-Juve, Stramaccioni ha detto: “Douglas Luiz lo ritengo un inespresso, è un giocatore nel giro della Nazionale brasiliana. Non è un giocatore qualsiasi. Però la Juventus stasera, con tanti infortuni, non ha una casella per lui. Non mi permetto di parlare per Thiago Motta, ma se l’ha scelto lui e non l’ha fatto mai giocare c’è qualcosa che non va, arriva Tudor e non lo fa mai giocare. Allora è una scelta del direttore. La Juventus non dimentichiamo che è l’unica società di vertice che, se a fine stagione mancano 50 milioni di euro, la proprietà prende e li mette di tasca sua. Inter, Milan e altre non sono nella stessa situazione. La Champions, se vuoi fare un mercato di un certo livello, è fondamentale”.

Juve, le parole di Tudor su Douglas Luiz

Prima del match contro il Lecce Tudor in conferenza stampa aveva elogiato il brasiliano dicendo: "Ha qualità, ha un tiro pazzesco, una visione di gioco pazzesca. Ha un'accelerazione 10/15 metri, a campo aperto potrebbe avere qualcosina che non è suo. Bello averlo, è una soluzione importante. Viene da un'annata con tanti infortuni, parte da una posizione in cui c'è gente che ha ripreso dall'inizio e va rispettata. Mancano 7/8 gare ci sarà spazio per tutti, è forte e ci darà sicuro qualcosa da qui alla fine".