L’ex attaccante della Juventus, Fabio Quagliarella (in bianconero dal 2010 al 2014), in un’intervista rilasciata a Tuttosport si è espresso sulla squadra bianconera e sulle difficoltà riscontrate negli ultimi anni. Di seguito le sue dichiarazioni:

Cosa ne pensa di Luciano Spalletti? “Sono convinto che con lui si può fare il salto di qualità. Il mister è la persona giusta per aprire un nuovo ciclo, può dare tanto a questa società. Spalletti è un allenatore molto bravo, ambizioso e preparato, sa quello che vuole e darà indicazioni importanti per riportare la Juve ai vertici”.

La scelta di Vlahovic e i suoi possibili sostituti: “Sinceramente non pensavo non andasse via e adesso non sarà facile trovare un sostituto. Sicuramente andrà preso un centravanti importante che sappia imporsi in una squadra come la Juventus. Kolo Muani? Ha già fatto bene, non è la classica prima punta e sa svariare su tutto il fronte offensivo, ma da solo non basta. Serve anche altro. I bianconeri non possono andare avanti con un solo attaccante tutto l’anno. Sorloth è un nome molto interessante, di spessore internazionale. Può far bene e dare un grosso contributo”.

Le difficoltà della Juventus nelle ultime stagioni: "Negli ultimi anni alle prime difficoltà si è cambiato subito l’allenatore, senza mai dare continuità. Adesso con la conferma di Spalletti possono fare il salto di qualità”.