Il commento dell’ex attaccante bianconero sulla scelta di confermare Luciano Spalletti e, sugli eventuali sostituti di Dusan Vlahovic.
L’ex attaccante della Juventus, Fabio Quagliarella (in bianconero dal 2010 al 2014), in un’intervista rilasciata a Tuttosport si è espresso sulla squadra bianconera e sulle difficoltà riscontrate negli ultimi anni. Di seguito le sue dichiarazioni:
Cosa ne pensa di Luciano Spalletti? “Sono convinto che con lui si può fare il salto di qualità. Il mister è la persona giusta per aprire un nuovo ciclo, può dare tanto a questa società. Spalletti è un allenatore molto bravo, ambizioso e preparato, sa quello che vuole e darà indicazioni importanti per riportare la Juve ai vertici”.
La scelta di Vlahovic e i suoi possibili sostituti: “Sinceramente non pensavo non andasse via e adesso non sarà facile trovare un sostituto. Sicuramente andrà preso un centravanti importante che sappia imporsi in una squadra come la Juventus. Kolo Muani? Ha già fatto bene, non è la classica prima punta e sa svariare su tutto il fronte offensivo, ma da solo non basta. Serve anche altro. I bianconeri non possono andare avanti con un solo attaccante tutto l’anno. Sorloth è un nome molto interessante, di spessore internazionale. Può far bene e dare un grosso contributo”.
Le difficoltà della Juventus nelle ultime stagioni: "Negli ultimi anni alle prime difficoltà si è cambiato subito l’allenatore, senza mai dare continuità. Adesso con la conferma di Spalletti possono fare il salto di qualità”.
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