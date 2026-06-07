La Juventus ha messo gli occhi su Destiny Udogie. Il laterale sinistro del Tottenham, è un profilo che piace da molto tempo alla dirigenza bianconera, seguito infatti già ai tempi in cui indossava la maglia dell’Udinese. Oggi, a distanza di qualche stagione e dopo la crescita in Premier League, il suo profilo è tornato di attualità nelle strategie di mercato della Vecchia Signora.

I numeri di Destiny Udogie

L'esterno italiano si è affermato come uno degli elementi più affidabili della rosa degli Spurs, nell'ultima stagione ha collezionato 34 presenze complessive tra campionato e coppe, mettendo a referto 3 gol e 5 assist, numeri che confermano la sua capacità di incidere sia nella fase offensiva sia nella costruzione del gioco.

La richiesta del Tottenham

Per lasciar partire il giocatore, il Tottenham avrebbe fissato una richiesta attorno ai 30 milioni di euro, una cifra senz’altro alta, ma che i bianconeri sarebbero disposti a spendere considerando che stiamo parlando di un giovane prospetto con una buona esperienza internazionale.

L'eventuale operazione sarebbe però strettamente collegata al futuro di Andrea Cambiaso., in caso di cessione dell'esterno azzurro per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, la Juventus avrebbe la liquidità necessaria per reinvestire parte dell'incasso proprio su Udogie. In quest'ottica il laterale del Tottenham rappresenterebbe uno dei principali candidati per raccogliere l'eredità di Cambiaso, garantendo continuità tecnica e prospettive di crescita.