La Juventus, come vi raccontiamo da diverse settimane, è alla ricerca del nuovo portiere in vista della prossima stagione. Dopo aver visto sfumare la pista che portava ad Alisson Becker del Liverpool, la Vecchia Signora sembra ora aver messo in cima alla lista dei desideri il Dibu Martinez.

I primi contatti ci sono stati e sembrerebbero essere stati proficui, ora bisognerà lavorare per trovare l’intesa con il portiere argentino e, dopodiché presenterà l’offerta all’Aston Villa, club detentore del cartellino del classe 1992.

Gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, attraverso il suo podcast "Caffè Di Marzio", ha parlato in merito all’interessamento della Juventus per il Dibu Martinez. Leggiamo le sue parole:

"Il processo che porterà la Juventus a trovare il suo nuovo portiere è partito già tempo fa. Si è passati dall'interesse per Vicario, leggermente stoppato a causa del finale di stagione del Tottenham, dopodiché si è parlato di Alisson. Su quest'ultimo i bianconeri avevano molte certezze ed avevano quasi trovato un accordo con il brasiliano, poi però si è inserito il Liverpool che ha la possibilità di esercitare l'opzione per un altro anno di contratto e allora tutto è tornato un po' in stallo.

Infine, si è arrivati al Dibu Martinez. Quest'ultimo ha scavalcato tutti i nomi e si è preso la leadership nel taccuino dei dirigenti juventini. Resta però da trovare un accordo con gli agenti. È evidente che la Juve dovrà fare uno sforzo economico per accaparrarsi il cartellino dell'argentino”.