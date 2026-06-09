L’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso ha catturato l’attenzione della dirigenza nerazzurra. Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore bianconero, rappresenterebbe un’occasione per l’Inter qualora non andasse in porto la trattativa con l’Atalanta per Marco Palestra. Al momento si tratta solamente di un interessamento e non c’è stato nessun passo concreto da parte del club lombardo, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci i primi contatti con l’entourage del calciatore.

Idea scambio con Carlos Augusto

La Juventus, non considera Andrea Cambiaso incedibile e, qualora dovessero bussare alla porta per il giocatore con un’offerta ritenuta congrua, la dirigenza bianconera sarà disposta a trattare per la cessione. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, sul classe 2000, ci sarebbero stati anche dei contatti esplorativi del Barcellona e del Como, ma allo stato attuale non risulta esserci stata nessuna offerta ufficiale.

I nerazzurri, starebbero studiando la giusta formula da far recapitare a Torino: stando a quanto riporta il giornalista Gianni Longari, starebbe prendendo forma l’idea di uno scambio con Carlos Augusto.

Una mossa che permetterebbe ad entrambe le società, una doppia operazione senza pesare troppo sulle rispettive finanze. I dialoghi al momento restano in una fase esplorativa, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità importanti. Seguiranno aggiornamenti.