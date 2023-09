Juve, le statistiche verso la ripartenza del campionato

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle statistiche in vista della ripresa del campionato di Serie A.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con tutte le statistiche in vista della ripartenza. Ecco il comunicato: "Sabato 16 settembre la Juve scende in campo contro la Lazio. E riparte da questi numeri PERCENTUALE REALIZZATIVA Sei reti segnate, una percentuale realizzativa del 14,6 per cento, quarto valore in totale in tutta Serie A (12 tiri nello specchio effettuati) Una sola rete subita, a fronte di 9 tiri nello specchio arrivati dai nostri avversari.

ASSIST, GOAL E... Due reti sia per Chiesa che per Vlahovic nelle prime 3 giornate; Dusan è terzo in tutta la Serie A per tiri nello specchio (5, 9 in totale) mentre Danilo è quinto in campionato per palloni giocati (252).

IN CASA JUVE Detto di Danilo, Chiesa e Vlahovic, va detto che Danilo è anche il numero uno della squadra per passaggi riusciti, 186. Kostic è il giocatore che, insieme a Cambiaso, ha crossato più volte, 7, lo stesso numero di dribbling di Chiesa (il migliore fra i bianconeri). E poi c'è Rabiot, che è primo per occasioni create (5), palloni recuperati (18) e contrasti effettuati (10)".

