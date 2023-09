Juve, Guardalà: “Chiesa? Allegri fiducioso. Ecco quanto segnerà per lui”

Per il giornalista, l'allenatore bianconero ha puntato molto su di lui per gli esiti della stagione corrente della Juventus. Ecco le sue parole: 'L'infortunio è un incidente che interrompe un momento positivo per Chiesa, due gol in tre partite come secondo attaccante ruolo pensato per lui da Allegri. L'allenatore è fiducioso che Chiesa possa superare i 15 gol in questa posizione. La speranza della Juve è che la striscia continui anche alla Lazio".