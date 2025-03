Juve, lo Stadium non ci sta: cori e fischi contro dirigenza e squadra

Nel corso di Juve-Atalanta sono piovuti cori e fischi contro la dirigenza e la squadra: il racconto dell'accaduto

Quella contro l’Atalanta è stata una partita da dimenticare per la Juve, battuta 0-4. Un risultato pesantissimo per la squadra di Motta, che ha riacceso le polemiche da parte dei tifosi. Dagli spalti dell’Allianz Stadium, infatti, sono piovuti fischi contro squadra e dirigenza, con la Curva che ha intonato diversi cori: “Dirigenza, ci avete rotto il c***o. Rispettate i nostri colori” e “Vergognatevi, vergognatevi!“. Un risentimento reso ancora più chiaro dall’uscita anticipata dei tifosi dallo stadio, che per fine partita era praticamente mezzo vuoto. Tra i tanti cori anche alcuni pro Massimiliano Allegri, cacciato la passata stagione ma ora rimpianto.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al termine della partita l’allenatore bianconero Thiago Motta ha commentato: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Dopo il rigore, discutibile ma non voglio fare una critica, abbiamo provato ad andare in avanti ma loro hanno saputo contrattaccare molto bene. Siamo una squadra giovane e abbiamo subito a livello mentale questo gol. Siamo tristi e dispiaciuti. Non si riparlerà più di questa storia dello scudetto. Ora bisogna andare avanti. È una sconfitta che non ci piace ma non la metto sullo stesso piano della sconfitta contro l’Empoli. La nostra reazione non è stata ottimale, avremmo dovuto mantenere l’equilibrio”. Nel frattempo la Juve è vicinissima a un colpo: affare in chiusura <<<