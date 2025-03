Calciomercato Juventus / Colpo vicinissimo: affare in chiusura

In casa Juventus si continua a parlare di calciomercato e di futuro. Giuntoli è pronto a muovere le prime pedine

La Juventus muove le prime pedine in sede di calciomercato

La Juventus non scherza. E in vista della prossima stagione sembra pronta a muovere più di qualche pedina. In effetti, tutte le indiscrezioni che riguardano il calciomercato parlano estremamente chiaro. E raccontano di quello che potrebbe succedere la prossima estate. Non ci sono solamente dubbi sulla questione legata al tecnico. No. A quanto pare, infatti, le ultime voci parlano di possibili sorprese – molto grosse – anche per quel che concerne l’acquisto e la cessione di calciatori. Come noto, la rosa attuale ha dato garanzie solo sulla carta. Poi però, all’atto pratico, c’è stato davvero poco da mettere in mostra. Colpa dell’allenatore? Chissà. Di certo, qualcosa andrà comunque cambiato. Ed è in tal senso che oggi vogliamo fare il punto della situazione. Provando a capire quali potrebbero essere le prossime mosse. Una su tutte, è già nel mirino.

Stagione interlocutoria, abbiamo detto. Eppure la Juventus, secondo quanto viene riportato da calciomercato.com, avrebbe preso la prima grande decisione in vista del prossimo anno. Confermare Conceicao. Andando a pagare una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Una somma importante, certo. Che però eviterà l'inserimento di qualsiasi altro club per il calciatore, che ha mostrato grandissime capacità in mezzo al campo. Alla fine, dunque, il calciatore verrà a costare alla Juve un totale di 37 milioni di euro, considerando anche la cifra spesa per il prestito oneroso di questa stagione. Un'operazione, questa, che sembra essere la prima ad essere chiusa in vista del prossimo anno. Ma come detto, in discussione potrebbe finirci anche il tecnico.