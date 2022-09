6 infortunati e 2 squalificati: emergenza totale in casa Juve

Si allunga la lista di indisponibili in vista delle prossime sfide della Juve: emergenza assoluta in casa bianconera

redazionejuvenews

La sfida contro la Salernitana si lascia alle spalle una lunga serie di problemi. Tralasciamo l'arbitraggio e le polemiche, quella che sarebbe potuta essere la svolta positiva della stagione rischia di esserlo in negativo. Dopo la sconfitta in Champions contro il PSG, infatti, i bianconeri contro una squadra abbordabile come la Salernitana avrebbero dovuto vincere e invece hanno rischiato in maniera concreta di perdere. Poi sì, il gol annullato a Milik nel finale era regolare, ma il risultato finale recita un deludente 2-2. E se la Salernitana avesse vinto sarebbe stato anche meritato.

Ma le scorie di questa partita vanno anche oltre. Nel burrascoso finale, infatti, Milik e Cuadrado sono stati espulsi. Due assenze che si aggiungono alla lunghissima lista di infortunati e che lasciano Massimiliano Allegri con delle scelte obbligate. Per di più mercoledì i bianconeri scenderanno anche in Champions League e non avranno quindi tempo per riposare: si prospetta un vero e proprio tour de force per i pochi sopravvissuti. Ai box per infortunio ci sono infatti Locatelli, Rabiot, Pogba, Di Maria, Chiesa e Szczesny. Letteralmente mezzo centrocampo. Facile quindi immaginare quali potrebbero essere le possibili scelte in mezzo al campo: tre tra Paredes, McKennie, Miretti e Fagioli, non ci sono alternative.

In un momento di grande difficoltà, tutte queste assenze non sono di sicuro d'aiuto. Al tempo stesso, però, non può essere questo il problema. La Juve ha una squadra lunga e piena di talenti ma non riesce comunque a mettere in campo un gioco propositivo. Mancano idee, soprattutto in attacco. Vlahovic è troppo solo al centro dell'area di rigore avversaria mentre la difesa spesso si ritrova in difficoltà. Qualcosa non va: serve una svolta. Ora starà ad Allegri capire come migliorare la situazione: contro il Benfica non ci sarà spazio per altri passi falsi. Riusciranno a vincere?