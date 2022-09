Juve, il gioco di Allegri non c’è: infortuni e VAR sono solo una scusa

"Oggi siamo partiti per essere aggressivi sul loro mediano, poi abbiamo preso un gol inaspettato. Il gol del 3-2 avremmo potuto farlo molto prima ma è andata così. Abbiamo tanti giocatori fuori: l'obiettivo è arrivare al meglio a novembre ", con queste parole Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn ha commentato il pareggio contro la Salernitana . Tanti giocatori infortunati, errori del VAR: tutto vero, ma q uesta Juve gioca male e non è giusto nasconderlo dietro delle scuse.

Non è giusto per una lunga serie di motivazioni, a partire dal livello della squadra a disposizione del tecnico bianconero. La Salernitana seppur con giocatori dal valore di mercato inferiore è riuscita a segnare due gol alla Juventus nel giro di un solo tempo. E forse per quello che si è visto in campo avrebbe anche meritato di vincere. La Juve ha sì fuori 6 giocatori (Di Maria, Chiesa, Szczesny, Pogba, Locatelli, Rabiot), ma ha il lusso di poterli sostituire con alternative di assoluto livello , che sarebbero titolari nella maggior parte delle altre squadre di Serie A. Sull'errore del VAR , invece, c'è poco da dire: ha sfavorito la squadra di Allegri. Ma se la Juve in primis avesse difeso meglio e concretizzato di più sotto porta , la partita sarebbe stata vinta a prescindere. Serve una svolta.

Mercoledì i bianconeri affronteranno il Benfica, match valido per la seconda giornata di Champions League. Dopo la sconfitta contro il PSG la Juve avrà un solo risultato a disposizione: vincere. "Sono fiducioso e ottimista per la partita di mercoledì", ha detto Allegri. Ma se i bianconeri dovessero giocare ancora come ieri, portare a casa i tre punti non sarà affatto facile. Servirà una squadra più attenta in fase difensiva e molto più cattiva nell'area di rigore avversaria. Una prestazione di squadra, ricca di grinta, per dimostrare a tutti il proprio valore. La Vecchia Signora riuscirà a vincere?