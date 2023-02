Juve, super Perin contro lo Spezia: “Intervento su Gyasi? Esperienza”

Quando viene chiamato in causa Perin risponde sempre presente: per la Juve avere un secondo portiere così è un onore. Al termine della partita contro lo Spezia l'estremo difensore italiano è intervenuto ai microfoni di Dazn: "L'intervento su Gyasi? Esperienza. Ho capito che avrebbe potuto calciare solo lì perchè sulla mia destra ero coperto dai miei compagni". Sui 16 clean sheet: "Se i numeri, come dice Allegri, non mentono, quando siamo squadra in campo con voglia di sacrificio prendiamo gol con molta difficoltà. Se siamo una po' sottotono da quel punto di vista facciamo fatica con chiunque".