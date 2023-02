Juve, Di Maria: “Contento per il gol. Andremo a Nantes per passare il turno”

Al termine del match di Serie A contro lo Spezia, il giocatore della Juve Di Maria è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Io come mister Wolf di Pulp Fiction? Non ho mai visto il film ma cerco sempre di aiutare la squadra, anche dalla panchina. Sono molto contento del gol, arrivato dopo l'assist contro il Nantes".

"Dopo quanto successo stiamo cercando di alzare la testa e giocare meglio - ha continuato. Oggi abbiamo avuto qualche difficoltà perchè forse eravamo stanchi e tante squadre in Italia giocano in contropiede".

Sull'Europa League: "Andremo a Nantes per cercare di passare il turno. A Torino avremmo meritato qualcosa in più, andremo a cercare la qualificazione". E intanto arrivano novità sul possibile addio per Vlahovic: al suo posto la Juve valuta 11 grossi nomi<<<