Vlahovic: “Nuova stagione, stessa passione”. Il serbo resterà alla Juve?

La stagione 2022/23 di Dusan Vlahovic non è stata delle migliori, segnata da una lunga serie di infortuni e problemi fisici che ne hanno compromesso gravemente le prestazioni. L'attaccante serbo è riuscito a segnare appena 13 gol in 42 presenze con la maglia bianconera, tanto da far storcere il naso ai tifosi della Vecchia Signora. Senza il suo bomber come può la Juve tornare a competere per lo scudetto? Se da una parte il gioco di Allegri non ha aiutato l'ex Fiorentina, dall'altro anche il classe 2000 dovrà metterci del suo e tornare al più presto in forma.