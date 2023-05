Siviglia, Oliver Torres: “Juve favorita? Sarà una sfida alla pari”

Intervistato da La Razon, il centrocampista del Siviglia Oliver Torres ha parlato della sfida di Europa League contro la Juve : " In queste partite non ci sono favoriti . È tutto al 50%. La Juventus è una squadra vincente che si è trovata molte volte in queste situazioni. Mi aspetto una partita con molto rispetto da entrambe le parti".

In molti criticano Mendilibar perchè non ha mai allenato grande squadre. Oliver Torres, però, la pensa diversamente: "Il calcio dipende dal contesto. Mendilibar era in squadre modeste fino a quando non è arrivata l'opportunità di giocare in Europa. Ma la differenza tra allenatori e calciatori nell'élite è minima. Sono i dettagli. Vincere questo titolo sarebbe come superare un esame finale per il quale hai studiato duramente. È stato un anno di apprendimento con cose negative e complicate, quindi sarebbe stata una grande ricompensa per il lavoro che abbiamo fatto".