Siviglia, Acuna non ha pausa della Juve: “Faremo di tutto per vincere”

Le parole del difensore del Siviglia Acuna in conferenza stampa in vista della semifinale di andata di Europa League contro la Juve

redazionejuvenews

Manca sempre meno all'inizio della semifinale di andata di Europa League tra Juve e Siviglia. Per i bianconeri sarà una sfida particolarmente importante, contro un avversario di assoluto livello. La formazione spagnola, infatti, è l'assoluta regina di questa competizione, che ha già vinto in ben sei occasioni. I bianconeri non potranno permettersi passi falsi.

Intervenuto in conferenza stampa al fianco del suo allenatore Mendilibar, il difensore del Siviglia Acuna ha detto: “Siamo stati capaci di eliminare il Manchester e prima altre squadre non facili. Ci siamo preparati molto bene, siamo concentrati e non vediamo l’ora di giocare domani. Faremo di tutto per portare a casa il risultato. Come si prepara una gara di questo tipo? Come tutte le altre, con tranquillità, aspettando con calma e concentrazione la partita e studiando l’avversario al meglio”.

Acuna affronterà Di Maria e Paredes, due compagni di nazionale con cui il giocatore del Siviglia pochi mesi fa ha vinto la Coppa del Mondo: “Oltre a Di Maria e Paredes che sono amici ci sono tanti altri giocatori forti e cercheremo di affrontarli tutti per il valore che hanno. Cercheremo di frenarli, hanno giocatori bravi soprattutto da metà campo in avanti e faremo di tutto per bloccarli”.