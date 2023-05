Mendilibar: “La Juve sa affrontare queste gare, Ocampos ci sarà”

Josè Luis Mendilibar, allenatore del Siviglia, ha detto la sua sulla semifinale di andata d'Europa League contro la Juventus.

redazionejuvenews

Josè Luis Mendilibar, allenatore del Siviglia, ha detto la sua in conferenza stampa. Ecco le sue parole in vista della sfida con la Juve: "La tranquillità in ogni momento, saper affrontare la partita minuto dopo minuto, non perdere la calma. Non sarà la stessa cosa rispetto a Manchester perchè è una squadra italiana, è un calcio diverso. A priori non sono nella forma di altre partite fatte gli uni contro gli altri ma stanno migliorando, in classifica sono in buona posizione e sono in semifinale di Europa League. Sanno affrontare queste competizioni. Non è per nulla facile che ci siano tanti gol in eliminatorie del genere. Nelle ultime partite della Juve, anche se vincono, lo fanno con pochi gol di margine. Approfittano dei gol che hanno senza sbilanciarsi ad andarne a cercare altri. Questo è il rischio che abbiamo noi. Sono circostanze che capitano nelle partite, cercheremo di affrontarle domani e spero sarà una partita aperta.

Formazione? Ci sarà qualche ritocco ancora. So come stanno tutti, la squadra ce l’ho disegnata in mente. Dipendeva anche tanto dall’allenamento di oggi per prendere le decisioni finali. Ocampos? Più che fisica la stanchezza è mentale. In questa parte della stagione non è facile stare tutti bene. Ognuno ha nelle gambe molte partite, qualcuno ha giocato anche il Mondiale. A parte lo sforzo fisico anche quello mentale è importante. Dobbiamo rimanere in forma fino alla fine. Ci stiamo sforzando su questo, tutti stanno abbastanza bene. Devono essere consapevoli dell’avversario di domani. Ocampos si allenerà, non dovrebbe avere problemi a giocare. Gli undici li ho in mente, a parte le novità dell’ultimo minuto.

Anche Marcos Acuna, terzino dei biancorossi, è intervenuto in conferenza: "Siamo stati capaci di eliminare il Manchester, prima abbiamo eliminato altre squadre e non è stato facile. Ci siamo preparati bene, siamo concentrati, non vediamo l’ora di giocare domani e faremo di tutto per portare a casa il risultato. Di Maria e Paredes? Oltre a loro due, ci sono molti altri giocatori nella squadra e cercheremo di affrontar loro con il valore che hanno. Cercheremo di fermarli, hanno giocatori molto bravi da metà campo in avanti. Ti squilibrano in modo repentino, faremo il possibile per bloccar loro".