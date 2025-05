Juve, Santi: “Conceicao tra i migliori in campo contro l’Udinese”

Santi ha parlato dell'esterno offensivo della Juventus, Conceicao: per il giornalista il giocatore si sarebbe distinto contro l'Udinese

Intervistato per Radio Bianconera, Alberto Santi è ritornato sulla performance della Juventus in Serie A contro l’Udinese, esaltando le prove di Francisco Conceicao e Nico Gonzalez. Ecco le sue parole: “”Ieri ho visto una bella prestazione dei bianconeri, mi è piaciuta anche nel primo tempo, ho visto una squadra con le idee chiare che aveva contro un Udinese il cui compito era di stare dietro e non prendere gol. La Juventus ha avuto un giusto approccio e mi ha stupito in positivo anche se le aspettative di inizio stagione erano diverse: la quota scudetto è bassa e penso che i rimpianti siano tanti. Però ieri volevano vincere e si sono presi la vittoria, mi ha stupito tantissimo Conceicao. Uno dei migliori in campo insieme a Nico Gonzalez che ha dato tutto”.

Santi: “La pressione sulla Juventus era forte”

Il giornalista ha proseguito: "Nonostante i suoi limiti che rimangono come squadra comunque ha controllato sbloccandola solo nel secondo tempo ma nel momento più importante ovvero quando la Roma aveva fatto il 2-1, la pressione era forte per la Juventus che ha saputo comunque mantenersi avanti e rimanere padrona del proprio destino. Bello anche per Vlahovic uscire dallo Stadium con quel gol segnato. Mi è piaciuto anche Alberto Costa dietro, Cambiaso fa su e giù sempre, Veiga e Kelly non hanno avuto molto da fare ma quel poco l'hanno fatto senza sbavature. Solo buone notizie dal campo ieri insomma".