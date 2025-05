Juve, le statistiche del match con l’Udinese: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con l'Udinese.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus ha trovato il successo in ciascuna delle quattro gare casalinghe di Serie A con Igor Tudor in panchina; negli ultimi 50 anni solo due allenatori avevano vinto tutte le prime quattro partite interne nella competizione con i bianconeri: Massimiliano Allegri nel 2014 e Maurizio Sarri nel 2019. Tra i calciatori con almeno 10 partecipazioni attive in questo campionato in questo campionato Kenan Yildiz (04/05/2005) è il più giovane (sei gol e quattro assist per lui)”.

Le altre statistiche

"La Juventus ha vinto otto delle ultime nove partite casalinghe in Serie A (1P), dopo che aveva collezionato soltanto due successi nelle nove precedenti (7N). Dusan Vlahovic ha preso parte a quattro gol (tre reti, un assist) negli ultimi quattro incroci contro l'Udinese in Serie A. Dusan Vlahovic non segnava da sette partite di campionato, prima di oggi ultima rete a febbraio contro il Cagliari. Nicolás González è andato a segno per due gare interne di Serie A di fila per la prima volta con la maglia della Juventus. La Juventus ha effettutato 16 conclusioni nel primo tempo, nelle prime frazioni di questo campionato solamente una volta ha fatto meglio (18 contro il Lecce). La Juventus ha colpito due legni in una partita per la quinta volta in questo campionato".