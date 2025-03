Juve, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati delle giovanili.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “UNDER 19 FEMMINILE Pari e patta tra la Primavera femminile della Juventus e le pari età dell’Arezzo. In Toscana il match termina 1-1: per le bianconere a segno Ferraresi. UNDER 17 FEMMINILE Pari e patta tra la squadra di Mister Vaccariello e le pari età del Genoa in occasione della terza giornata del campionato interregionale. Pronzati in rete per le bianconere in Liguria. UNDER 17 MASCHILE Poker per la squadra di Mister Cioffi che, presso l’Allianz Training Center di Vinovo, supera 4-2 i pari età del Bologna grazie alla doppietta di Amadio e alle reti di Arman Durmisi e di Bracco, quest’ultimo subentrato a gara in corso. Di seguito il tabellino dell’incontro”.

Le altre gare

“UNDER 16 MASCHILE Tre reti e tre punti per la squadra di Mister Grauso che in trasferta ha superato 1-3 i pari età del Pisa grazie alle marcature di Paonessa, Demichelis e Corigliano. I bianconeri sono stati autori di una grande reazione dopo lo svantaggio iniziale (1-0) firmato al 10′ del primo tempo da Ionta. UNDER 15 FEMMINILE Successo netto per la squadra allenata da Mirko Lombardo in occasione di un match del campionato interregionale contro le pari età del Genoa: le bianconere si sono imposte 1-5 sul campo delle liguri grazie alla tripletta di Oliva e alle reti di Pepe e Rulfin. UNDER 15 MASCHILE Vittoria esterna anche per la squadra di Mister Benesperi che si è imposta 1-2 sul campo dei pari età del Pisa in occasione della 20ª giornata di campionato. Decisiva ai fini del risultato finale la doppietta di Salvai”. Intanto ecco le parole di Moggi<<<