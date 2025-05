Juve, i risultati dell’attività di base: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono stati tanti gli impegni che hanno visto coinvolte le nostre squadre dell’Attività di Base nell’ultima settimana, quella dal 12 al 18 maggio 2025: dai consueti test match e tornei regionali alle diverse gare ufficiali, passando anche e soprattutto per le tante esperienze vissute in giro per l’Italia e a quelle internazionali – in Spagna e in Belgio nello specifico – con protagoniste rispettivamente in terra iberica l’Under 11 di Mister Stephan Saporito e l’Under 9 di Mister Luca Giglio e in territorio belga l’Under 10 di Mister Luca Bernardi”.

Le altre partite

“Buona lettura! LA SETTIMANA DELL’ATTIVITÀ DI BASE – DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ GARE UFFICIALI UNDER 12 (ANGARONI – CAVAGLIÀ – LA PIRA) Campionato “Fair Play Elite” – Fase Interregionale Categoria U12 Rozzano (Milano) RISULTATI (7vs7) Juventus-Genoa 2-0 Ba Piumatti Juventus-Alghero U13 3-1 Esposito Barna Ligato Juventus-Accademia Pavese U13 5-2 Ba Esposito Pane Ligato RISULTATI (9vs9) Juventus-Genoa 2-0 Bosio Morano Juventus-Alghero U13 0- Juventus-Accademia Pavese U13 3-1 Piumatti Bosio La Fase Interregionale è stata disputata in Lombardia e nello specifico a Rozzano, in provincia di Milano. La nostra U12 si è qualificata alla Fase Nazionale che si disputerà in Toscana e nello specifico a Tirrenia”. Intanto ecco le parole di Llorente<<<