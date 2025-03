Juve, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle giovanili bianconere, parlando anche delle partite.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state 5 le gare ufficiali andate in scena nel week-end del 29-30 marzo 2025. Gare che hanno visto coinvolte l’Under 19 e l’Under 15 femminili e l’Under 17, l’Under 16 e l’Under 15 maschili. Di seguito il racconto delle sfide appena citate! UNDER 19 FEMMINILE Sconfitta di misura, la prima della stagione, per la Primavera Femminile di Marco Bruzzano che cade 1-0 in trasferta contro le pari età del Parma. Le bianconere, nonostante questo passo falso, mantengono saldamente la testa della classifica con 49 punti, frutto di 15 vittorie e 4 pareggi”.

Le altre partite

“UNDER 17 MASCHILE Poker della squadra allenata da Matteo Cioffi sul campo dei pari età del Sassuolo. I bianconeri si impongono 1-4 in trasferta grazie alla doppietta di Arman Durmisi e alle reti di Amadio ed Elimoghale. Un successo costruito tra primo e secondo tempo dalla Juventus, abile a chiudere la prima frazione in vantaggio 0-1 e a raddoppiare a inizio ripresa con la firma di Elimoghale. Sullo 0-2, però, arriva la reazione della formazione emiliana che dimezza lo svantaggio con Costabile andando sull’1-2, ma la doppietta di Arman Durmisi – siglata nel giro di otto minuti – spegne definitivamente le speranze di rimonta dei padroni di casa.

UNDER 16 MASCHILE Vince anche la squadra allenata da Claudio Grauso. All'Allianz Training Center di Vinovo la Juventus supera 3-1 i pari età del Sassuolo grazie alla rete di Urbano e alla decisiva doppietta di Corigliano, in quanto arrivata sul momentaneo punteggio di 1-1. UNDER 15 FEMMINILE Successo esterno, di misura, per la squadra allenata da Mirko Lombardo a Grugliasco, in provincia di Torino. Le bianconere, in occasione di un match del campionato interregionale, si sono imposte 1-2 sul campo dell'Accademia Torino grazie alle reti di Rulfin e di Oliva. UNDER 15 MASCHILE Quattro reti siglate anche dalla squadra di Marcello Benesperi che, a Vinovo, supera 4-0 i pari età del Sassuolo. Di Pame e di Salvai, entrambi autori di una doppietta, le marcature".