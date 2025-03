Panchina Juve, Gasperini: “Sono stato chiaro sul futuro”

Gasperini potrebbe essere il prossimo nome per la panchina della Juve? Le parole dell'allenatore dell'Atalanta

Il presente è Tudor, il futuro chissà. Tra i tanti nomi accostati alla panchina della Juve c’è anche quello di Gian Piero Gasperini, uno dei principali artefici del miracolo Atalanta, da alcune stagioni ormai solida realtà. L’allenatore italiano sarebbe un profilo molto interessante ma convincerlo sarà tutt’altro che facile. Al termine della partita contro la Fiorentina, persa per 1-0, il tecnico nerazzurro ha spiegato: “Sono stato molto chiaro sul futuro, che so io, non è un motivo della sconfitta. Ora rimane da finire un campionato straordinario, siamo rimasti terzi e abbiamo comunque 7 punti di vantaggio sulla Fiorentina. Ci sono tante squadre vicine alle quali siamo sempre stati sopra, non solo quest’anno ma anche negli scorsi”

Juve, le parole di Gasperini dopo la Fiorentina

"Bisogna sempre guardare avanti – ha aggiunto –, indietro non serve a nulla. Abbiamo ancora 8 partite da giocare, dobbiamo fare il possibile. Dovremo necessariamente cambiare marcia. Sicuramente la prima settimana siamo rimasti ad allenarci in 4 giocatori, poi la convocazione di Ederson ci ha fatti rimanere in 3. Non abbiamo avuto dinamismo e velocità per poter mettere in difficoltà la Fiorentina. Partita da archiviare".