La Juventus può tirare un sospiro di sollievo sulle condizioni di Randal Kolo Muani. Dopo il trauma rimediato nel primo tempo della sfida di domenica contro l’Atalanta, l’attaccante francese si è sottoposto a un intervento chirurgico al quinto dito della mano destra. L’operazione è perfettamente riuscita e, come comunicato dal club bianconero, il giocatore sarà regolarmente a disposizione.

Il comunicato ufficiale

“Durante il primo tempo della partita di domenica contro l'Atalanta, Randal Kolo Muani ha subito un trauma al quinto dito della mano destra. Gli esami effettuati dopo la gara hanno evidenziato una frattura della falange prossimale e pertanto si è reso necessario un intervento chirurgico di osteosintesi.

L’operazione, eseguita nel pomeriggio di oggi dal dott. Loris Pegoli presso il J|medical, è perfettamente riuscita e il calciatore sarà regolarmente a disposizione”.