Le differenze tra Randal Kolo Muani e Jonathan David sono finite al centro dell’analisi di Alessio Tacchinardi. L’ex centrocampista bianconero, intervenuto a Pressing, ha messo a confronto i due attaccanti della Juventus, soffermandosi soprattutto sulla personalità e sull’inserimento del francese nel gioco di Luciano Spalletti.

Il confronto tra i due attaccanti

Secondo Tacchinardi, Kolo Muani sta entrando progressivamente nei meccanismi della squadra, mostrando una caratteristica che, nel paragone con David, viene evidenziata in modo particolare: la personalità.

L’ex giocatore juventino ha sintetizzato il suo pensiero con queste parole: “Rispetto a David, Kolo Muani ha più personalità”.

Kolo Muani e l’intesa con Spalletti

Il giudizio si inserisce nell’analisi del percorso del centravanti francese in bianconero. Tacchinardi ha sottolineato come Kolo Muani stia diventando sempre più parte integrante delle idee di Spalletti, un aspetto centrale nel confronto con David.

La valutazione riguarda dunque non soltanto le caratteristiche tecniche dei due attaccanti, ma anche il modo in cui si stanno inserendo nel progetto della Juventus.