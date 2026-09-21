La Juventus deve fare i conti con un nuovo problema fisico che riguarda Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, secondo quanto riportato da Tuttosport, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per ridurre una frattura alle dita della mano destra. L’operazione dovrebbe consentire al giocatore di affrontare il percorso di recupero durante la sosta per le nazionali.

Kolo Muani, intervento chirurgico alla mano

Il problema riguarda le dita della mano destra e richiede un intervento per ridurre la frattura. Una situazione che aggiunge un nuovo imprevisto alla gestione medica della Juventus in questo avvio di stagione.

La concomitanza con la pausa per gli impegni delle nazionali potrebbe però offrire allo staff bianconero un margine utile per seguire il recupero dell’attaccante senza doverlo affrettare.

L’obiettivo è la trasferta contro il Cagliari

Come riferito da Tuttosport, l’infortunio non dovrebbe compromettere la disponibilità di Kolo Muani per la ripresa del campionato. Nel mirino c’è la trasferta contro il Cagliari, in programma l’11 ottobre.

Lo staff sanitario della Juventus punta a restituire a Luciano Spalletti un giocatore pronto a tornare a disposizione. La pausa di tre settimane rappresenta una finestra importante per completare l’iter riabilitativo, anche se i tempi effettivi dipenderanno dall’evoluzione del recupero.

La Juventus attende aggiornamenti

L’intervento e il successivo percorso riabilitativo saranno determinanti per definire con maggiore precisione il rientro dell’attaccante. Per il momento, l’obiettivo indicato è quello di arrivare alla ripresa del campionato con Kolo Muani nuovamente a disposizione, senza correre rischi inutili.

La Juventus seguirà quindi con attenzione le prossime tappe del recupero, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del francese.