Juventus-Atalanta continua a far discutere anche dopo il triplice fischio. Tra gli episodi più dibattuti del 2-0 dell’Allianz Stadium c’è il contatto tra Pierre Kalulu e Jonathan Rowe, avvenuto quando i bianconeri erano avanti di una sola rete. Una situazione che ha acceso il confronto sulla decisione arbitrale.

Kalulu-Rowe, il contatto che fa discutere

L’attaccante nerazzurro cerca di inserirsi verso la porta della Juventus, ma viene ostacolato da una trattenuta del difensore francese. L’arbitro Zufferli lascia proseguire, senza concedere il calcio di rigore richiesto dall’Atalanta.

Anche il VAR, con Marini al controllo, non interviene: nessun richiamo al direttore di gara per una revisione al monitor. La decisione resta quindi quella presa in campo, ma l’episodio continua a essere oggetto di analisi.

Il giudizio di Calvarese

Sulla situazione è intervenuto anche l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che attraverso il proprio profilo X ha espresso una valutazione netta. Secondo la sua lettura, la trattenuta di Kalulu avrebbe condizionato il movimento di Rowe e avrebbe dovuto portare all’assegnazione del penalty.

Calvarese ha scritto: “La trattenuta di Kalulu su Rowe durante Juventus-Atalanta è continua e influenza il movimento dell’inglese. Per l’Atalanta manca un calcio di rigore”.

Una valutazione che riporta l’attenzione sulla gestione dell’episodio e sulla mancata revisione al monitor. Il contatto tra Kalulu e Rowe resta così uno dei momenti più discussi della sfida vinta dalla Juventus per 2-0.