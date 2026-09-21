Su Disney+ arriva “Becoming Her – Prima di diventare grandi”, il documentario dedicato alla Juventus. Un racconto che porta sullo schermo il percorso e le storie delle protagoniste bianconere.
La Juventus si racconta attraverso “Becoming Her – Prima di diventare grandi”, il documentario disponibile da oggi su Disney+. Un progetto che accende i riflettori sulle protagoniste bianconere e sul loro percorso, offrendo uno sguardo che va oltre il campo da gioco.
Il documentario arriva su Disney+
Il titolo “Becoming Her – Prima di diventare grandi” accompagna l’arrivo del documentario sulla piattaforma streaming. La produzione porta al centro il mondo della Juventus e le storie delle sue protagoniste, con un racconto dedicato alla crescita e al cammino che precede i risultati sportivi.
Oltre il campo, le storie delle protagoniste
Il documentario offre l’occasione di avvicinarsi alle persone che vivono quotidianamente il calcio bianconero, mettendo in evidenza il percorso che accompagna la crescita sportiva e personale. Un racconto che si inserisce nel più ampio spazio riservato al calcio femminile e alle sue atlete.
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