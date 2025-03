Juve, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati delle giovanili.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state 4 le gare ufficiali andate in scena nel week-end 8-9 marzo 2025. Partite che hanno visto coinvolte l’Under 17 e l’Under 15 femminili, l’Under 16 e l’Under 15 maschili. Di seguito il recap, squadra per squadra! UNDER 17 FEMMINILE Vittoria rotonda per la squadra bianconera allenata da mister Scarcella nel campionato interregionale contro la Sampdoria femminile Under 17: 4-0 conquistato grazie alle reti di Grigolo, Demarchi, Lauriola e Del Piero. UNDER 16 MASCHILE Vittoria in campionato nell’ottava giornata di ritorno per l’Under 16 bianconera di mister Grauso che batte in casa a Vinovo il Modena, passando in vantaggio con gol di Osakue dopo 10 minuti di gara. Gli emiliani pareggiano alla mezz’ora, ma poi a fissare il punteggio sul definitivo 4-1 ci pensano le reti di Paonessa sul finire della prima frazione e la doppietta di Urbano entrato nella ripresa”.

Le altre gare

“UNDER 15 FEMMINILE Passo falso casalingo per le bianconere guidate da mister Lombardo, che nonostante i gol realizzati da Oliva e Rulfin incassano il ko per 4-2 contro l’Under 15 della Sampdoria nel campionato interregionale. Under 15 femminile – mister Lombardo UNDER 15 MASCHILE Altro successo per l’Under 15 di mister Benesperi che batte in casa 1-0 il Modena grazie alla rete realizzata al 21’ della ripresa da Salvai”. Intanto ecco le parole di Sabatini<<<