Juve, Sabatini: “Giuntoli ha fatto telefonate esplorative con altri allenatori”

Intervenuto nel corso di Pressing Sandro Sabatini ha parlato della delicata situazione in casa Juve e del futuro di Motta

Intervenuto nel corso di Pressing Sandro Sabatini ha detto: “Se vedi Alberto Costa pagato 15 milioni non te lo spieghi, o Kelly 20 milioni. Ma non è colpa loro, la responsabilità è della società ma conta lo spessore di chi interpreta questi ruoli. Questa è una società vaga. Giuntoli è stato al fianco di Thiago Motta dai fuori rosa dell’estate fino ad ora, salvo poi negli ultimi mesi da quello che mi risulta affidare ad amici e conoscenti un po’ di telefonate esplorative con altri allenatori e Thiago Motta lo ha saputo. A me non risulta parlino tutti i giorni loro due”.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al termine della partita l'allenatore bianconero Thiago Motta ha commentato: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Dopo il rigore, discutibile ma non voglio fare una critica, abbiamo provato ad andare in avanti ma loro hanno saputo contrattaccare molto bene. Siamo una squadra giovane e abbiamo subito a livello mentale questo gol. Siamo tristi e dispiaciuti. Non si riparlerà più di questa storia dello scudetto. Ora bisogna andare avanti. È una sconfitta che non ci piace ma non la metto sullo stesso piano della sconfitta contro l'Empoli. La nostra reazione non è stata ottimale, avremmo dovuto mantenere l'equilibrio".